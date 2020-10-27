Мир Нападение акулы на украинцев в Египте: новые подробности

2020-10-27 16:30 246

Правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. При этом пострадавшие украинцы купили экскурсию у третьих лиц, заявил туроператор.

Семья украинцев, которая пострадала от нападения акулы в Египте, купила экскурсию у третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Joinup.

"По предоставленной нам принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы", - говорится в сообщении.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле для приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - добавили в пресс-службе туроператора.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в больнице. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы.

Накануне сообщалось, что гражданка Украины и ее 12-летний сын стали жертвами нападения акулы 25 октября на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя.

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