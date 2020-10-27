Коронавирус В Минздраве рассказали, какие прививки для гриппа доступны украинцам в этом эпидсезоне

2020-10-27 18:30 186

 

К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставили 665 000 доз вакцины против гриппа и в ближайшее время медучреждения получат 40 тысяч доз для вакцинации медработников, работающих с больными коронавирусом. Об этом сообщил замглавы МОЗ, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщается на сайте Минздрава.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелого течения. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии Covid-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам", - заявил Виктор Ляшко.

Ляшко уточнил, что Украина получила 500 000 доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная), 45 000 доз вакцины "Инфлювак ("Абботт Биолоджикалз Б.В.", Нидерланды, трехвалентная) 120 000 доз "Джис Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная).

В Минздраве напомнили, что в прошлом эпидсезона в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

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