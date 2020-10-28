Мир Протесты в Беларуси: В Генпрокуратуре назвали точное число возбужденных уголовных дел

2020-10-28 13:12 327

Белорусские правоохранители завели более полутысячи уголовных производств против участников протестов, которые продолжаются с 9 августа. 

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - заявил замглавы Генпрокуратуры республики за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Андрей Сербун.

По его словам, действия митингующих все чаще связаны с насилием против правоохранителей.

В то же время прокурор информировал, что уголовные дела по заявлениям граждан из-за жестоких действий силовиков пока на стадии рассмотрения.

"В ходе данной проверки, кроме исследования доводов, приведенных заявителем о неправомерности действий сотрудников правоохранительных органов, будет проверяться правомерность действий самого заявителя в этой ситуации", - предупредил он.

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