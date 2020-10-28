Коронавирус После выборов в Украине резко возросло число новых случаев инфицирования

2020-10-28 13:44 243

В Украине за последние сутки выявили 7 474 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заразилось 363 075 человек, из них 6 755 умерли (165 за последние сутки), 148 642 (+3 306) - выздоровели. Продолжают болеть 207 678 украинцев.

Напомним, в Ивано-Франковске в больницах заняты все места, отведенные для больных коронавирусом: с подтвержденным диагнозом или подозрением в больницах находится 399 жителей области.

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