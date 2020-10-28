Мир фото + видео Азербайджан заявил о страшном ракетном ударе по Барде, горят дома и авто

2020-10-28 17:30 165

 

Несмотря на то, что Азербайджан и Армения в третий раз договорились о гуманитарном перемирии, не прекращаются боевые действия за Нагорный Карабах, стороны обвиняют друг друга в нарушениях. Азербайджан сообщил о ракетном ударе Армении по городу Барда.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Day.Az.

Отметим, ранее Армения опровергала информацию о ракетных ударах, а по новому обстрелу Барды заявлений пока не делала.

По данным азербайджанской стороны, число жертв во время удара по Барде возросло до 14. Более 40 ранены.

Как пишет harmeniasputnik.am, утверждения Азербайджана об обстреле Барды в армянском оборонном ведомстве назвали "грязной провокацией".

"Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении осуществлен ракетный обстрел Бардинского района Азербайджана - абсолютная ложь и грязная провокация", - заявила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

 

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