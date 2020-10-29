Спорт "Соперник начал атаковать" - Луческу пояснил, почему Динамо не смогло одолеть команду Реброва

2020-10-29 09:12 105

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ничью с Ференцварошем (2:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Старались обыграть соперников за счет индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас.

К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. Мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать. При втором пропущенном голе мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть домашняя игра. Двигаемся дальше.

Конечно, мы не собираемся сдаваться, хотя в компании с Барселоной и Ювентусом играть очень сложно. Наша задача - продолжить свой путь и играть весной в еврокубках", - приводит комментарий Луческу пресс-служба киевского гранда.

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