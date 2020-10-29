Коронавирус В Украине суточное число новых случаев covid-19 опять превысило 7 тысяч

2020-10-29 12:43 192

В Украине за последние сутки выявили 7342 новых случая инфицирования коронавирусом. 

По данным МОЗ, больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (577 зараженных), Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской областях (404) .

Всего с начала пандемии в Украине умерли от COVID-19 уже 6 868 (+113) человек, выздоровели - 151 632 (+2 990) пациентов. Активными больными остаются 211 917 человек.

Ранее Минздрав назвал условие ужесточения карантина. Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах заболевших коронавирусом в сутки.

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Польша положила глаз на украинских медиков из-за нехватки 70 тыс. врачей 2020-10-28 21:30 474
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