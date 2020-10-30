Экономика На таможне Евросоюза хотят ввести принцип Единого окна - что и как изменится

2020-10-30 20:30 201

Еврокомиссия предложила ввести для таможни Евросоюза принцип "единого окна". Данный принцип должен упростить для различных органов, занимающихся оформлением товаров, обмен предоставляемой информацией.

Как сообщает пресс-служба ЕК, "единое окно" будет направлено направлено на оцифровку и оптимизацию процессов, чтобы предприятиям больше не приходилось подавать документы в несколько органов через разные порталы.

"Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС. Чтобы справиться с этими проблемами, таможня и другие компетентные органы должны действовать как единое целое, используя более целостный подход ко многим проверкам и процедурам, необходимым для бесперебойной и безопасной торговли. Сегодняшнее предложение - это первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде, и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах", - поделился комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Единое окно позволит предприятиям и торговцам предоставлять данные на едином портале в одном государстве, тем самым сокращая дублирование, время и затраты. После этого таможенные и другие органы смогут коллективно использовать эти данные, что обеспечит полностью скоординированный подход к оформлению товаров и более четкое представление на уровне ЕС товаров, ввозимых или покидающих ЕС.

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