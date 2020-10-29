Политика Из-за спорного решения КСУ по декларациям Евросоюз приостановит безвиз с Украиной

2020-10-29 14:16 153

В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Об этом сообщает издание "ЕП" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого на адрес вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

Отмечается, что одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия "безвиза" является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Как указывается в письме, независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС, среди которых:

- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

- сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро для обеспечения финансово-экономической стабилизации в стране;

- интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЕКП);

- распространение в Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)

- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

"Учитывая указанное, и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады, Администрации президента Украины (Офиса президента), судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества ", - говорится в письме.

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