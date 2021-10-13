Политика МИД Украины отреагировал на новости о новых угрозах для безвиза с ЕС

2021-10-13 13:44

Безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом, как и интеграции страны в ЕС, ничто не угрожает. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС) - никаких публичных или непубличных разговоров о любых мифических угрозах безвизу, о любых провалах политики ЕС в Украине… Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, 13 октября.

Информацию о том, что отношения Украины и ЕС являются кризисными и бесперспективными, глава МИД назвал фейками отдельных политических сил.

Кулеба добавил, что в совместном заявлении по результатам 23-го саммита Украина-ЕС впервые было признано Ассоциированное трио.

"Мы давно настаиваем на дифференциации в рамках Восточного партнерства, чтобы Украину, Грузию и Молдову воспринимали, как особых партнеров с особыми амбициями и перспективами в отношениях с ЕС", - сказал он.