Политика МИД Украины отреагировал на новости о новых угрозах для безвиза с ЕС

2021-10-13 13:44

Безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом, как и интеграции страны в ЕС, ничто не угрожает. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС) - никаких публичных или непубличных разговоров о любых мифических угрозах безвизу, о любых провалах политики ЕС в Украине… Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, 13 октября.

Информацию о том, что отношения Украины и ЕС являются кризисными и бесперспективными, глава МИД назвал фейками отдельных политических сил.

Кулеба добавил, что в совместном заявлении по результатам 23-го саммита Украина-ЕС впервые было признано Ассоциированное трио.

"Мы давно настаиваем на дифференциации в рамках Восточного партнерства, чтобы Украину, Грузию и Молдову воспринимали, как особых партнеров с особыми амбициями и перспективами в отношениях с ЕС", - сказал он.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

2021-10-07 17:20

Глава МИД Турции посетит Украину: дата и программа рабочего визита

2021-10-06 21:20

Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба

2021-10-05 19:00

Российский МИД ответил на обвинения Блинкена в блокировке совещания ОБСЕ в Варшаве

2021-10-01 10:45

Еще новости в разделе "Политика"

МИД Украины отреагировал на новости о новых угрозах для безвиза с ЕС

2021-10-13 13:44

КАРТА Власти Японии жестко озвучили претензию к РФ по спорным Курильским островам

2021-10-13 11:45

В Кабмине подтвердили, что законопроект о двойном гражданстве вскоре подадут в Верховную Раду

2021-10-13 09:21

Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС

2021-10-12 22:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

МИД Украины отреагировал на новости о новых угрозах для безвиза с ЕС 2021-10-13 13:44
КАРТА Власти Японии жестко озвучили претензию к РФ по спорным Курильским островам 2021-10-13 11:45
В Кабмине подтвердили, что законопроект о двойном гражданстве вскоре подадут в Верховную Раду 2021-10-13 09:21
Боррель: сделка Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС 2021-10-12 22:00