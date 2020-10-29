Политика Лукашенко окончательно вышел из себя, пригрозив Украине и Польше: "Пусть только дернутся"

2020-10-29 19:00 495

 

В Беларуси стартовала общенациональная забастовка – люди требуют отставки Александра Лукашенко, а он угрожает Польше и Украине

В частности, Александр Лукашенко окончательно вышел из себя и призвал Киев не вмешиваться в дела Беларуси, а Польше и Литве пригрозил "ответом" в случае их потенциальной военной интервенции.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БЕЛТА".

Заявление нелегитимный президент страны сделал 29 октября во время заседания по кадровым вопросам.  Он решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео.

 "Я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я понимаю, что происходит". И я его предупредил: пусть только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украина... Это даже не обсуждается, им не до этого... а вот поляки и литовцы, в основном поляки, там литовцы – армии нет... ну, мы будем отвечать", – сказал Лукашенко.

Он также обвинил соседнюю Польшу в посягательствах на Беларусь и подчеркнул, что в случае опасности официальный Минск будет противостоять Варшаве.

"Полякам нужна вся страна - Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится", – добавил Лукашенко.

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