Коронавирус Минздрав изменил стандарты лечения COVID-19

2020-10-29 20:00 282

Новые правила касаются завершения амбулаторного лечения коронавируса. В частности, МОЗ ввело три критерия для его завершения.

Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в четверг, 29 октября

Теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.

Напомним, что в Украине более 370 тысяч случаев коронавируса. За день заразились 7 342 человека. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Также сообщалось, что Минздрав вводит новую диагностику коронавируса. Новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены обойдется бюджету в два млрд гривен.

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