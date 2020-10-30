Коронавирус Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин

2020-10-30 22:12 261

Как сообщает Le Figaro, во Франции накануне зафиксировали 47 637 новых случаев коронавируса, показатель положительных тестов достиг 19,4%. В результате множество жителей столицы спешат побыстрее покинуть Париж, оказавшийся в эпицентре заражения.

При этом накануне процент положительных тестов составлял 18,6%, а также только 4,5% в начале сентября. В больницах зафиксировано 250 новых смертей среди пациентов с коронавирусом по сравнению с 244 днем ​​ранее.

Сегодня число пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии достигло 3147 человек, при этом 395 новых пациентов были госпитализированы за день до этого и 2278 за последние семь дней.

В стране зафиксирован самый высокий уровень летальных исходов с апреля, когда была предыдущая вспышка коронавируса.

Напомним, что во Франции повторно вводят общенациональный карантин. Для выхода из дома французам понадобится письменное удостоверение. Однако, они смогут ходить на работу, в больницу и за покупками, а также им разрешат прогулки вблизи дома.

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