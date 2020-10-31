Коронавирус Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре

2020-10-31 11:00 249

 

Кабинет министров расширил перечень товаров и услуг, закупаемых для борьбы с коронавирусной болезнью по упрощенной процедуре.

Соответствующее решение об изменении в постановлениях №224 и №225 правительство приняло на заседании 28 октября.

Так, согласно изменениям, от уплаты НДС при ввозе на территорию Украины освобождаются следующие лекарственные средства:

Ацетилцистеин

Тигециклин

Оксибутират натрия

Фондапаринукс

Метилпреднизолон

Также по упрощенной процедуре правительство разрешило закупать растворы для парентерального питания, препараты для энтерального питания, увлажнители дыхательных смесей без подогрева, расходники, реагенты, системы поступления кислорода.

Это решение также касается услуг по ремонту помещений для размещения микробиологической лаборатории по проведению исследований методом ПЦР, капремонту системы поступления кислорода, ремонту и техобслуживанию медизделий и оборудования, используемого для оказания помощи пациентам с Covid-19.

Напомним, на этом заседании Кабмин также разрешил использовать средства из коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

2020-10-31 14:30 120

ПОЛНЫЙ СПИСОК С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город

2020-10-30 12:14 465

Минздрав изменил стандарты лечения COVID-19

2020-10-29 20:00 693

В Европе быстро распространяется новый вид COVID-19

2020-10-29 17:30 519

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

2020-10-31 14:30 120

Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре

2020-10-31 11:00 249

Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса

2020-10-31 10:30 258

Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин

2020-10-30 22:12 456
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19 2020-10-31 14:30 120
Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре 2020-10-31 11:00 249
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса 2020-10-31 10:30 258
Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин 2020-10-30 22:12 456

Лента

15:00 Украинцам ответили на главный вопрос при оформлении пенсии
14:30 В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
14:00 Лукашенко пригрозил протестующим жесткой расправой
13:30 Армения запросила помощь у России по Карабаху
13:00 Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»
12:30 Путь к слабоумию: ученые доказали, что спорт может навредить мозгу
12:00 Как загадать желание на Хэллоуин, чтобы оно сбылось: главные ритуалы и обряды 31 октября
11:30 Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя
11:00 Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре
10:30 Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса