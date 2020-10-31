Коронавирус Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре

2020-10-31 11:00 249

Кабинет министров расширил перечень товаров и услуг, закупаемых для борьбы с коронавирусной болезнью по упрощенной процедуре.

Соответствующее решение об изменении в постановлениях №224 и №225 правительство приняло на заседании 28 октября.

Так, согласно изменениям, от уплаты НДС при ввозе на территорию Украины освобождаются следующие лекарственные средства:

Ацетилцистеин

Тигециклин

Оксибутират натрия

Фондапаринукс

Метилпреднизолон

Также по упрощенной процедуре правительство разрешило закупать растворы для парентерального питания, препараты для энтерального питания, увлажнители дыхательных смесей без подогрева, расходники, реагенты, системы поступления кислорода.

Это решение также касается услуг по ремонту помещений для размещения микробиологической лаборатории по проведению исследований методом ПЦР, капремонту системы поступления кислорода, ремонту и техобслуживанию медизделий и оборудования, используемого для оказания помощи пациентам с Covid-19.

Напомним, на этом заседании Кабмин также разрешил использовать средства из коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов.

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