Мир Армения запросила помощь у России по Карабаху

2020-10-31 13:30 183

В Ереване заявили, что боевые действия приближаются к границам республики и на основе двустороннего соглашения попросили о помощи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 31 октября направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил помочь "обеспечить безопасность". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что он запросил помощь основываясь на двусторонних соглашениях между странами.

В письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

В сообщении отмечается, что учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии от 29 августа 1997 года".

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