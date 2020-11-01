Коронавирус В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября

2020-11-01 10:57 399

В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зафиксировали 7 959 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют свежие данные СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 395 440 человек, всего умерли от коронавируса 7 306 людей, выздоровели - 158 928.

Сейчас в Украине коронавирусом болеют 229 206 человек.

За последние сутки выздоровели 2 513 человек, умерли 110 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Харьковской (883) и Житомирской (708) областях городе Киеве (689).

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