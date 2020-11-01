Спорт Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь"

2020-11-01 12:30 363

 

Знаменитый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в сложном поединке в Лондоне, передает iSport.ua.

Известно, что Чисора обещал устроить войну Усику на ринге и с первых минут первого раунда он бросился на украинца, вынудив где-то выживать. Александр оказался под "обстрелом" ударом Чисоры, который не стеснялся при попустительстве рефери одной рукой держать украинца, а другой пробивать.

Сообщается, что Усик выдержал стартовое давление Чисоры, который уже со второго раунда начал уставать, а где-то с четвертого просто начал как танк прямолинейно и бесхитростно идти на украинца. Александр больше работал на ногах, уходя от атак соперника и работая на контратаках.

В четвертом раунде украинец побывал на полу, но рефери решил, что не от удара, поэтому там был не нокдаун.

Дав вымахаться сопернику, Усик выровнял бой, а в седьмом раунде где-то даже потряс Чисору и перехватил инициативу, доминируя в восьмом раунде.

Собрав все свои силы, в девятой трехминутке Чисора вновь включился и вынудил Усика сосредоточить свое внимание на защите. Но дальше вновь все прошло при преимуществе Александра, хотя Чисора продолжал идти вперед, размахивая руками, надеясь поймать такими ударами фаворита.

В целом, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.

По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.

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