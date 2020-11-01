Коронавирус Не лечит, но бодрит организм: назван продукт для профилактики коронавируса

2020-11-01 13:30 573

 

Украинский диетолог Людмила Гончарова рассказала, что сало не лечит от Covid-19, однако это продукт, который можно использовать для профилактики коронавируса.

Об этом Гончарова сообщила в эфире передачи "Ранок з Україною".

Так, по словам врача, в осенне-зимний период человеческий организм особенно нуждается в жирах, которые содержатся в сале. Они способствуют выработке гормонов, которые помогают справиться с любыми вирусами. Однако речь именно о свежем сале, нагревать его выше 40 градусов не рекомендуется - иначе оно утратит свои свойства.

Гончарова сообщила, что очень полезным в борьбе с вирусами может быть салат с салом. Он готовится так: к листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить - гималайской солью.

По словам диетолога, это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.

Уточняется, что 50 граммов сала в день достаточно для хорошего настроения и самочувствия.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября

2020-11-01 10:57 399

Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса

2020-10-31 10:30 624

Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин

2020-10-30 22:12 669

Вторая волна covid-19: В Польше срочно открывают полевые госпитали для больных

2020-10-30 18:29 642

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Не лечит, но бодрит организм: назван продукт для профилактики коронавируса

2020-11-01 13:30 573

В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября

2020-11-01 10:57 399

В Киеве COVID-19 заболели еще почти 700 человек

2020-11-01 10:00 279

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

2020-10-31 14:30 597
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Не лечит, но бодрит организм: назван продукт для профилактики коронавируса 2020-11-01 13:30 573
В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября 2020-11-01 10:57 399
В Киеве COVID-19 заболели еще почти 700 человек 2020-11-01 10:00 279
В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19 2020-10-31 14:30 597

Лента

15:00 Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего
14:30 Кроме "лежачих полицейских" на дорогах будут массово ставить островки безопасности и отбойники
14:00 Украинских заробитчан обложат налогами
13:30 Не лечит, но бодрит организм: назван продукт для профилактики коронавируса
13:00 Ким Чен Ына заметили с бывшей любовницей, несмотря на изчезновение жены
12:30 Александр Усик эффектно в 12 раундах победил Чисору, обещавшего украинцу "испуг на всю жизнь"
12:00 В Киеве водителям запретили разгоняться выше 50 км/ч до 1 апреля. Список улиц
11:30 Когда в Украине ударят морозы и какой погоды ждать на Новый год: прогноз синоптика
10:57 В Украине почти 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 1 ноября
10:30 Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины