Коронавирус За сутки в Украине 8899 новых случаев Covid-19 - в антилидерах Киев и Харьковщина

2020-11-03 12:16 258

За последние сутки самое большое количество новых случаев Covid-19 выявили в Киеве и Харьковской области. Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки в Украине выявили 8899 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине заболели 411 093 человека, 168 868 пациентов выздоровели и 7532 украинца умерли.

По состоянию на сегодня точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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