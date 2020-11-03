Коронавирус У Зеленского назвали условие для введения жесткого карантина

2020-11-03 20:30 249

В Украине в случае всплеска заболеваемости COVID-19 вернут жесткий карантин. Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента сложных форм болезни и заполняемости больничных коек. Сейчас в Офисе президента следят за ситуацией с заболеваемостью.

"Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин", - заявил Подоляк.

Также он отметил, что точного параметра, например, более 10 тысяч новых случаев за сутки недостаточно. Ужесточать меры будут, скорее всего, отдельно в каждой области, так как в регионах разная эпидситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.

"В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно", - отметила Подоляк.

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