Коронавирус В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать

2020-11-04 18:00 588

 

В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса, теперь ПЦР-тесты после болезни ненужны. В то же время в стране растет показатель заболеваемости COVID-19.

Об этом говорится в приказе Минздрава от 27.10.2020 г. №2438 "О внесении изменений в Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)".

Теперь выздоровления человека после коронавируса может фиксироваться без лабораторного ПЦР-обследования. Пациента будут считать здоровым при отсутствии клинических проявлений болезни в течение 3 дней с 10 дня от даты появления симптомов.

Напомним, до Нового года показатель ежесуточного прироста зараженных может достичь отметки 15 тысяч - такой прогноз сделала врач-иммунолог Алла Волоха.

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