Мир Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе

2020-11-04 19:30 471

 

Президент страны заявил, что военные взяли под контроль семь населенных пунктов в трех районах.

Армия Азербайджана в среду, 4 ноября, взяла под свой контроль семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Речь идет селах в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирак, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы и Шафибейли Зангиланского района, а также села Башарат, Гаракишилер и Гараджаллы Губадлинского района", - написал он.

К слову, сегодня в Минобороны Азербайджана сообщали, что армия Армении понесла потери и была вынуждена отступить с потерями личного состава и военной техники на отдельных участках фронта.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остановит военные действия в случае, если Армения начнет вывод своих войск из Нагорного Карабаха.

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