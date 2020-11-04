Коронавирус Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло

2020-11-04 20:30 408

 

Зимой в этом учебном году у украинских школьников каникулы могут быть дважды из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Сніданок з 1+1". Первые каникулы начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января, а вторые запланированы с 15 по 21 февраля.

В свою очередь студенты будут отдыхать с 28 декабря по 10 января.

Степанов отметил, что эти даты для каникул будут рекомендовать в министерстве, однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно их корректировать.

Также он напомнил, что посещение учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, если на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения.

Отдельно министр назвал незаконным требование подписывать согласие на то, что ребенок может подхватить вирус в школе, которое требуют от родителей в некоторых учебных заведениях.

"Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия", – сказал Степанов.

Он добавил, что местная власть отвечает за наличие в медицинском пункте школы антисептиков, бесконтактных термометров, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты, а руководители учебных заведений несут ответственность за организацию обучения.

В то же время на сайте Минобразования информацию о датах каникул, озвученных Степановым, назвали недостоверной.

"Министерство образования и науки Украины сообщает: информация в СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года и с 15 до 21 февраля 2021 года является недостоверной. МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу", – сказано в заявлении.

Там также отмечено, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации.

"Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний – 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней", – сказано в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Степанов заявил об ураганном распространении COVID-19

2020-11-03 18:00 474

Министр Степанов пояснил, почему возникают проблемы с кислородом для больниц

2020-11-02 15:14 666

Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит

2020-10-30 14:15 792

В Украине введут принципиально новый, но очень дорогой метод выявления коронавируса

2020-10-30 08:27 1236

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло

2020-11-04 20:30 408

Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу

2020-11-04 20:00 675

Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина

2020-11-04 19:00 474

В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать

2020-11-04 18:00 588
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло 2020-11-04 20:30 408
Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу 2020-11-04 20:00 675
Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина 2020-11-04 19:00 474
В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать 2020-11-04 18:00 588

Лента

08:10 В Конституционном суде зарегистрировали заявление об отставке 11 судей КСУ
22:00 Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."
21:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода
21:00 Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении
20:30 Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло
20:00 Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу
19:30 Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе
19:00 Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина
18:30 В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется
18:00 В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать