Мир Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении

2020-11-04 21:00 456

 

Американский президент Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов президента США в некоторых ключевых штатах. Речь идет о тех, где в последние несколько часов лидерство перехватил его оппонент Джо Байден.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает РБК-Украина.

"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган. Там по итогам обработки 94% бюллетеней он обходит Трампа на 0,4%. При этом до последнего обновления данных действующий президент был впереди в этом штате.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов

2020-11-04 13:44 435

Штаб Трампа через суд добивается прекращения обработки бюллетеней в Неваде

2020-11-04 09:14 459

Выборы в США: голосование завершено, лидирует демократ Джо Байден

2020-11-04 08:38 663

Выборы в США: Трамп лидирует в ключевых для выборов результатам соцопросов

2020-11-03 10:14 783

Еще новости в разделе "Мир"

Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении

2020-11-04 21:00 456

Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе

2020-11-04 19:30 471

В США сенатором впервые избрали открытого трансгендера

2020-11-04 17:00 393

Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов

2020-11-04 13:44 435
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении 2020-11-04 21:00 456
Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе 2020-11-04 19:30 471
В США сенатором впервые избрали открытого трансгендера 2020-11-04 17:00 393
Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов 2020-11-04 13:44 435

Лента

08:10 В Конституционном суде зарегистрировали заявление об отставке 11 судей КСУ
22:00 Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."
21:30 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода
21:00 Байден лидирует на выборах в США в ключевых штатах: Трамп в недоумении
20:30 Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло
20:00 Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу
19:30 Армия Азербайджана заняла новые позиции в Нагорном Карабахе
19:00 Кабмин не собирается закрывать Украину на локдаун, однако анонсировал ужесточение карантина
18:30 В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется
18:00 В Украине изменили критерий выздоровления от коронавируса: что нужно знать