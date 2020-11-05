Коронавирус В Украине третий день подряд побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-05 12:44 186

Третий день подряд в Украине фиксируют антирекорды по числу новых случаев COVID-19.

Так, за сутки в Украине подтвердили 9 850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии заразились уже 430 467 человек. Умерли от коронавируса 7 924 человек, из них 193 за последние сутки, выздоровели - 184 782, из них 8 378 вчера.

Больше всего случаев заражения выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.

По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.