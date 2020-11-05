Коронавирус В Украине третий день подряд побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-05 12:44 186

Третий день подряд в Украине фиксируют антирекорды по числу новых случаев COVID-19.

Так, за сутки в Украине подтвердили 9 850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии заразились уже 430 467 человек. Умерли от коронавируса 7 924 человек, из них 193 за последние сутки, выздоровели - 184 782, из них 8 378 вчера.

Больше всего случаев заражения выявили в Киеве (+983), Харьковской (+771), Хмельницкой (+550), Запорожской (+523) и Донецкой (+506) областях.

По данным МОЗ, за прошедшие 24 часа проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.

Еще по теме

Остановка транспорта и комендантский час - в МОЗ раскрыли планы Кабмина

2020-11-05 11:43 315

Второй тур выборов в Украине - стали известны точные даты голосования

2020-11-05 10:37 249

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода

2020-11-04 21:30 978

За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений

2020-11-04 14:16 531

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине третий день подряд побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

2020-11-05 12:44 186

Остановка транспорта и комендантский час - в МОЗ раскрыли планы Кабмина

2020-11-05 11:43 315

Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло

2020-11-04 20:30 519

Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу

2020-11-04 20:00 975
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине третий день подряд побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19 2020-11-05 12:44 186
Остановка транспорта и комендантский час - в МОЗ раскрыли планы Кабмина 2020-11-05 11:43 315
Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло 2020-11-04 20:30 519
Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме коронавируса - нужно срочно обращаться к врачу 2020-11-04 20:00 975

Лента

13:45 Не только covid-19: Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян
13:16 На Донбассе сепаратисты применили гранатометы, силы ООС сбили беспилотник
12:44 В Украине третий день подряд побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19
12:09 Местные выборы на Донбассе - впервые озвучена точная дата и условия проведения
11:43 Остановка транспорта и комендантский час - в МОЗ раскрыли планы Кабмина
11:12 В Офисе президента Украины ликвидировали одну из ключевых должностей
10:37 Второй тур выборов в Украине - стали известны точные даты голосования
10:14 В двух штатах США проголосовали за легализацию марихуаны и "волшебных грибов"
09:38 Мирча Луческу признался, что гордится тем, как Динамо проиграло в Лиге чемпионов
09:11 Байден уже получил рекордное число голосов в истории выборов в США