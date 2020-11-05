Коронавирус Минздрав рассматривает несколько вариантов для продления адаптивного карантина в Украине

2020-11-05 17:00 177

 

В Украине, где число заболевших Covid-19 за сутки приближается к отметке 10 000, Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Они будут представлены в ближайшее время на заседании Кабинета Министров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет агентство "Интерфакс-Украина" в четверг, 5 ноября.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем самые лучшие практики", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве.

По словам премьера, вероятней всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер и дальше будет адаптивный карантин. Он добавил, что сценарий его развития власти представят в ближайшее время на заседании Кабмина.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что министерство здравоохранения предложит правительству ужесточить в стране карантин. В частности, речь идет о новых ограничениях для ТРЦ, спортзалов и бассейнов, а также о запрете на проведение массовых мероприятий.

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