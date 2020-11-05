Коронавирус В Украине начнут штрафовать на месте за отсутствие маски

2020-11-05 17:30 186

Штраф за отсутствие маски в размере 170 - 255 гривен будут выписывать на месте

В Украине за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты могут ввести штраф. Его будут выписывать сразу на месте.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает «Хвиля».

По его словам штраф за неношение масок будет 170 - 255 гривен, а протокол будут составлять сразу на месте, "а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет".

Штраф могут накладывать работники:

- эпидемического контроля;

- Национальной полиции;

- органов местного самоуправления.

Также Степанов выразил благодарность нардепам, что они поддержали законопроект о штрафах за отсутствие масок в период пандемии и рассчитывает на его принятие в сессионном зале Рады.

«Нам это необходимо», - подытожил глава Минздрава.

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