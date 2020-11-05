Мир В некоторых городах США после выборов начались беспорядки и протесты. В Портленд ввели Нацгвардию

2020-11-05 22:00 165

В Портленде и Нью-Йорке в ходе протестов, переросших в беспорядки, задержали порядка 30 человек. На акции жители американских городов вышли с требованием "подсчитать каждый голос" на выборах президента США.

Вечером 5 ноября в ряде американских городов начались акции протеста, митинговать выходят как сторонники так и противники президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок, сообщает USA Today.

В Портленде (штат Орегон) протесты переросли в беспорядки, в город ввели дополнительные силы Нацвардии, сообщил в Twitter офис шерифа округа Малтнома.



Митингующие были витрины, окна, наносили граффити на стены зданий, бросали в полицейских разные предметы, в том числе бутылки и фейерверки, жгли флаги, говорится в релизе Объединенного командования Нацгвардии, опубликованном 5 ноября. Одним из зданий, в которых разбили окна, является церковь.

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