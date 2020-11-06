Коронавирус Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена

2020-11-06 09:11 237

Стоимость ПЦР-теста в Украине составляет 720-750 гривен, большинство тестов государство проводит за свой счет.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в эфире ТВ, от 75% до 80% тестов на коронавирус делают за счет государственных лабораторий. При нехватке их мощностей тесты передают в частные лаборатории, чтобы избежать очередей.

Напомним, Минздрав рассчитывает, что в ноябре показатель тестов на коронавирус методом ПЦР составит 50 тысяч в сутки.

Ранее Кабмин принял решение о выделении 100 млн грн лабораторным центрам на тестирование, чтобы украинцы могли бесплатно сделать тест на коронавирус в частных лабораториях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Минздраве впервые признали низкую точность ПЦР-тестирования

2020-10-28 09:12 882

Глава МОЗ Степанов уверяет, что для выявления Covid-19 уже не нужно сдавать ПЦР-тест

2020-10-16 20:34 7800

В США создали простой, надежный и дешевый тест на коронавирус COVID-19

2020-10-02 15:28 2049

Украина начинает серийный выпуск экспресс-тестов на коронавирус

2020-04-03 09:12 1287

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям

2020-11-06 11:14 60

Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена

2020-11-06 09:11 237

Не имеют права требовать: украинцам разъяснили важный момент с тестами ПЦР

2020-11-05 18:30 660

В Украине начнут штрафовать на месте за отсутствие маски

2020-11-05 17:30 933
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям 2020-11-06 11:14 60
Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена 2020-11-06 09:11 237
Не имеют права требовать: украинцам разъяснили важный момент с тестами ПЦР 2020-11-05 18:30 660
В Украине начнут штрафовать на месте за отсутствие маски 2020-11-05 17:30 933

Лента

11:14 В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям
10:39 На Донбассе резко возросло число обстрелов, ранен солдат ВСУ
10:12 Дональд Трамп быстро теряет поддержку в Республиканской партии США
09:38 Лига Европы: АЕК на выезде разгромил луганскую Зарю
09:11 Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена
08:27 Послы стран Большой семерки дали Киеву четкие рекомендации по скандалу с КСУ
22:00 В некоторых городах США после выборов начались беспорядки и протесты. В Портленд ввели Нацгвардию
21:30 Верховная Рада повысила размер помощи детям с тяжелыми болезнями
21:00 Чисора оценил шансы Усика на завоевание чемпионских титулов в "хэвивейте"
20:30 Украинцам будут выплачивать компенсации за задержку пенсий и зарплат