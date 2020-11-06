Коронавирус Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена

2020-11-06 09:11 237

Стоимость ПЦР-теста в Украине составляет 720-750 гривен, большинство тестов государство проводит за свой счет.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в эфире ТВ, от 75% до 80% тестов на коронавирус делают за счет государственных лабораторий. При нехватке их мощностей тесты передают в частные лаборатории, чтобы избежать очередей.

Напомним, Минздрав рассчитывает, что в ноябре показатель тестов на коронавирус методом ПЦР составит 50 тысяч в сутки.

Ранее Кабмин принял решение о выделении 100 млн грн лабораторным центрам на тестирование, чтобы украинцы могли бесплатно сделать тест на коронавирус в частных лабораториях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире