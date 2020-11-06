Политика Дональд Трамп быстро теряет поддержку в Республиканской партии США

2020-11-06 10:12 192

В Республиканской партии слабнет поддержка действующего президента Дональда Трампа из-за его безосновательных обвинений избирательных комиссий в мошенничестве.

"Представители Республиканской партии начинают терять терпение из-за поведения президента Трампа, который безосновательно утверждает, что вследствие мошенничества теряет президентство", - сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Собеседник CNN, говорит, что Трамп "обескровливает республиканскую поддержку". Он также раскритиковал действия кампании Трампа в связи с претензиями относительно возможных фальсификаций при подсчете голосов в Пенсильвании.

Ранее штаб Трампа подал иск в суд с целью приостановления подсчета голосов в Пенсильвании. Отмечалось, что это сделано, чтобы "помешать демократам, работающим в избирательных комиссиях, скрывать от наблюдателей-республиканцев подсчет и обработку бюллетеней". Кроме того, у Трампа добиваются пересчета голосов в двух штатах - Висконсине и Мичигане.

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