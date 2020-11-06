Коронавирус Ученые из США доказали, что вакцина от гриппа помогает избежать осложнений при covid-19

2020-11-06 20:34 168

Ученые Флоридского университета США провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Из выводы опубликовал научный журнал Journal of the American Board of Family Medicine.

В ходе исследования, проведенного на базе медучреждений при университете, были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.

Результаты показали, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.

"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", - заявили исследователи.

В то же время им пока неизвестно, с чем именно связаны такие результаты, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.

По мнению медиков, либо вакцина от гриппа активирует лимфоцитов-киллеров, активность которых снижает SARS-CoV-2; либо вещество-усилитель иммунного ответа в вакцине против гриппа (MF59) усиливает иммунитет и против нового коронавируса.

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