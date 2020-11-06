Спорт Лига Европы: АЕК на выезде разгромил луганскую Зарю

2020-11-06 09:38 183

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря дома крупно уступила АЕКу (1:4).

После данной встречи луганский клуб продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице с нулем в активе.

Заря также продлила свою серию из поражений в основном раунде Лиги Европы до шести матчей: три в этом и три в сезоне-2017/18 от Герты, Эстерсунда и Атлетика.

В нынешнем розыгрыше еврокубка луганский клуб проиграл с общим счетом 2:9.

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