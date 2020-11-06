Политика Байден резко сократил отставание он Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия

2020-11-06 11:42 210

Кандидат в президенты США Джо Байден почти догнал своего конкурента, действующего президента Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия. Там сейчас обработали 99% бюллетеней, сообщает телеканал Fox News.

В Джорджии, по данным канала, Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. В целом сейчас у Трампа - 214 голосов, у Байдена - 253. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг ранее заявил, что обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

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