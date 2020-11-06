Политика В столице Словении впервые с 1991 года полиция применила водометы

2020-11-06 12:43 144

Полиция применила силу и водометы против демонстрантов в центре словенской столицы Любляны. 

Как агентство STA, несколько сотен демонстрантов, протестующих против введенных словенскими властями карантинных ограничений, вышли на несанкционированный массовый митинг в Любляне. 

"Насильственные протесты, организованные группой Anonymous Slovenia, прошли в центре Любляны. Протестующие забросали полицию фаерами и камнями брусчатки. Полиция в ответ применила водометы впервые с обретения Словенией независимости в 1991 году", - сообщило агентство.

Сообщается, что протестующие были вынуждены покинуть центральную часть города после столкновения с сотрудниками полиции, которые применили против протестующих специальные средства.

По состоянию на данное время беспорядки уже прекращены, а полицейские приступили к контролю за соблюдением комендантского часа, введенного в Словении в связи со второй волной коронавируса.

По сообщениям телеканала Pop TV, два человека были госпитализированы. Полиция Словении пока не раскрывает число задержанных.

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