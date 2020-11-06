В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям
2020-11-06 11:14 63
За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19, при этом выздоровели более десяти тысяч человек.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, всего за время пандемии в Украине подтверждено 440 188 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели - 195 544 человека, летальных случаев - 8125.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 11 923
- Волынская область - 15 313
- Днепропетровская область - 17 014
- Донецкая область - 13 128 *
- Житомирская область - 17 189
- Закарпатская область - 16 268
- Запорожская область - 12 196
- Ивано-Франковская область - 23 032
- г. Киев - 42375
- Киевская область - 18763
- Кировоградская область - 2891
- Луганская область - 4214 *
- Львовская область - 32 425
- Николаевская область - 9605
- Одесская область - 27392
- Полтавская область - 11 337
- Ровенская область - 21 026
- Сумская область - 13 635
- Тернопольская область - 21 708
- Харьковская область - 41 131
- Херсонская область - 5027
- Хмельницкая область - 18 438 ;
- Черкасская область - 10 292
- Черновицкая область - 24 079
- Черниговская область - 9787
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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