Коронавирус В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям

2020-11-06 11:14 63

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19, при этом выздоровели более десяти тысяч человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, всего за время пандемии в Украине подтверждено 440 188 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели - 195 544 человека, летальных случаев - 8125.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 11 923

Волынская область - 15 313 ​​

Днепропетровская область - 17 014

Донецкая область - 13 128 *

Житомирская область - 17 189

Закарпатская область - 16 268

Запорожская область - 12 196

Ивано-Франковская область - 23 032

г. Киев - 42375

Киевская область - 18763

Кировоградская область - 2891

Луганская область - 4214 *

Львовская область - 32 425

Николаевская область - 9605

Одесская область - 27392

Полтавская область - 11 337

Ровенская область - 21 026

Сумская область - 13 635

Тернопольская область - 21 708

Харьковская область - 41 131

Херсонская область - 5027

Хмельницкая область - 18 438 ;

Черкасская область - 10 292

Черновицкая область - 24 079

Черниговская область - 9787

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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