Коронавирус В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям

2020-11-06 11:14 63

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19, при этом выздоровели более десяти тысяч человек.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, всего за время пандемии в Украине подтверждено 440 188 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели - 195 544 человека, летальных случаев - 8125.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 11 923 
  • Волынская область - 15 313 ​​
  • Днепропетровская область - 17 014 
  • Донецкая область - 13 128 * 
  • Житомирская область - 17 189 
  • Закарпатская область - 16 268 
  • Запорожская область - 12 196 
  • Ивано-Франковская область - 23 032 
  • г. Киев - 42375 
  • Киевская область - 18763 
  • Кировоградская область - 2891 
  • Луганская область - 4214 * 
  • Львовская область - 32 425 
  • Николаевская область - 9605 
  • Одесская область - 27392 
  • Полтавская область - 11 337 
  • Ровенская область - 21 026 
  • Сумская область - 13 635 
  • Тернопольская область - 21 708 
  • Харьковская область - 41 131 
  • Херсонская область - 5027 
  • Хмельницкая область - 18 438 ;
  • Черкасская область - 10 292 
  • Черновицкая область - 24 079 
  • Черниговская область - 9787

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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