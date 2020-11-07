Коронавирус В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса

2020-11-07 10:00 276

 

За минувшие сутки в Украине подтверждено 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро субботы, 7 ноября, в стране зафиксировано 450 934 больных Covid-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Всего с начала пандемии Covid-19 убил 8 312 жителей страны. За минувшие сутки от коронавируса умерли 187 жителей Украины.

В то же время вылечились от коронавируса 195 544 украинцев. За прошедшие сутки выздоровление подтвердилось у 8 685 жителей Украины.

Среди заболевших за минувшие сутки 316 детей и 519 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат

2020-11-07 11:00 213

Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши

2020-11-07 10:30 228

В Украине резко подорожают популярные продукты

2020-11-07 10:00 330

У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине

2020-11-07 04:00 387

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Оштрафуют не только полицейские: какие наказания ждут украинцев за нарушение карантина

2020-11-07 12:00 171

ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии

2020-11-07 11:30 216

Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши

2020-11-07 10:30 228

В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса

2020-11-07 10:00 276
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Оштрафуют не только полицейские: какие наказания ждут украинцев за нарушение карантина 2020-11-07 12:00 171
ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии 2020-11-07 11:30 216
Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши 2020-11-07 10:30 228
В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса 2020-11-07 10:00 276

Лента

13:30 ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия
13:00 7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12:30 Землю накроет затяжной магнитной бурей: стали известны даты
12:00 Оштрафуют не только полицейские: какие наказания ждут украинцев за нарушение карантина
11:30 ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии
11:00 В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат
10:30 Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши
10:00 В Украине резко подорожают популярные продукты
10:00 В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса
04:00 У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине