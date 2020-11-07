Коронавирус В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса

2020-11-07 10:00 276

За минувшие сутки в Украине подтверждено 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро субботы, 7 ноября, в стране зафиксировано 450 934 больных Covid-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Всего с начала пандемии Covid-19 убил 8 312 жителей страны. За минувшие сутки от коронавируса умерли 187 жителей Украины.

В то же время вылечились от коронавируса 195 544 украинцев. За прошедшие сутки выздоровление подтвердилось у 8 685 жителей Украины.

Среди заболевших за минувшие сутки 316 детей и 519 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

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