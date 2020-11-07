Коронавирус Какие в Украине реальные масштабы заражения Covid-19: врач назвал пугающую цифру

2020-11-07 14:00 492

 

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский заявил, что цифры официальной статистики распространения эпидемии Covid-19 - в Украине по состоянию на 7 ноября суточный прирост преодолел отметку в 10 тысяч случаев - очень занижены, а реальное инфицирование в 5-10 раз выше обнародованных данных.

Об этом он рассказал в эфире Апостроф Live.

По словам медика, в Украине проводят очень мало тестирований и проводятся они неправильно.

"Мы тестируем мало и неправильно. И можно предполагать, что реальное инфицирование у нас в 5-10 раз больше, чем мы видим по официальным данным", - заявил врач.

Волянский призвал не бояться высоких показателей обнаружения коронавируса.

"Не надо пугаться ни 8, ни 9, ни реальных 40 тысяч - это абсолютно нормальный процесс прохождения первой волны пандемии", - подчеркнул медик.

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