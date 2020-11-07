Коронавирус Минздрав намерен сделать тестирование на коронавирус бесплатным

2020-11-07 14:30 309

В Украине министерство соцполитики работает над тем, чтобы обеспечить бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом сообщила глава ведомства Марина Лазебная.

"Мы работаем над тем, чтобы было бесплатное тестирование. Когда человек болеет, он хочет четко знать, это COVID или нет. Чтобы его уже локализовать, то, конечно, он идет и платит собственные средства. Такая ситуация есть", - отметила министр.

По словам министра, соцполитики не должны допустить застоя в сфере соцзащиты во время карантина.

"Сегодня моя основная задача, чтобы не было локдауна системы социальной защиты. Моя главная задача и в начале была, когда был жесткий локдаун, ввести целевые группы, посмотреть на эту карту людей, детей, домохозяйств, кому нужно помочь", - уточнила глава ведомства.

При этом Лазебная напомнила, что в половине украинских семей проживают пенсионеры, поэтому в первую очередь повышались пенсии. Кроме того, пообещала она, власти и в дальнейшем будут поддерживать в период карантина как физических, так и юридических лиц.

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