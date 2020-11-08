Мир Байден уже назвал свой первый шаг после победы

2020-11-08 10:00 372

 

Уже в понедельник, 9 ноября, Байден планирует представить экспертный совет, который займется разработкой плана по борьбе с пандемией


Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, о победе которого уже заявили ведущие американские СМИ, уже наметил свой первый шаг в новом политическом статусе. В частности, он намерен предпринять меры в области борьбы с коронавирусом, сообщает Deutsche welle со ссылкой на комментарий Байдена американским СМИ.

Уже в понедельник, 9 ноября, Байден планирует представить экспертный совет, который займется разработкой плана по борьбе с пандемией. Этот орган будет сформирован еще до объявления имен членов нового правительства. По данным телеканала CNN, экспертный совет будет состоять из 12 членов.

Объединить усилия с губернаторами штатов и мэрами городов по борьбе с коронавирусом Байден обещал еще во время избирательной кампании.

США относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса странам. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США уже около 9,8 млн человек заболели коронавирусом. Более 236 тысяч американцев умерли от этой опасной болезни.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы на выборах.

Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает официальную победу, поскольку коллегия выборщиков выберет президента США только 14 декабря.

По данным CNN, за Джо Байдена отдали свои голоса 273 выборщика, тогда как за Дональда Трампа – только 213.

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