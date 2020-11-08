Мир Кто такая Камала Харрис, будущий вице-президент США

2020-11-08 14:30 48

 

Камала Харрис, биография будущего вице-президента США

Поскольку кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден фактически победил на выборах, более чем вероятно, что будущим вице-президентом в Штатах станет Камала Харрис. Между прочим, сейчас, когда Демократическая партия США принимает поздравления с победой на выборах ее кандидата, в адрес Харрис звучит на порядок больше приветствий, чем в адрес Байдена. Почему? Потому что будущий президент, если можно так сказать, рядовой политик, тогда как будущего вице-президента называют феноменом.

Камала - афроамериканка с индийской кровью по линии матери. Эта женщина сравнительно молодая для политики: 56 лет в США - возраст политического рассвета. Она активная, принадлежащая к этническим меньшинствам, сторонница однополых браков. Харрис имеет бешеную поддержку в Демократической партии, при этом она является личной подругой Барака и Мишель Обамы.

Говорят, что Камала Харрис привыкла во всем быть первой. Это не так. Она легко отказалась от президентской гонки, чтобы поддержать Джо Байдена. С другой стороны, именно она она впервые в истории Калифорнии стала женщиной-генеральным прокурором, первым сенатором с индийскими корнями, а теперь будет и первой темнокожей американкой азиатского происхождения в кресле вице-президента.

Камала Дэви Харрис хотя и имеет индийские корни, родилась в Окленде, штат Калифорния. Это произошло 20 октября 1964 года. Ее мать - Шьямала Гопалан Харрис, научный сотрудник (вот она как раз родом из Индии, эмигрантка), а отец - Дональд Дж. Харрис, профессор экономики из Ямайки. У Камалы есть младшая сестра (на фото) Майя.

Диплом о высшем образовании у Камалы Харрис более чем престижный - из Гарвардского университета. Кроме того, у политика есть степень доктора права в юридическом колледже Калифорнийского университета.

Карьеру политика Харрис начала в офисе окружного прокурора Аламеды, где занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми. В 2003 году она уже стала окружным прокурором Сан-Франциско, и после двух каденций была выбрана первой женщиной и первым темнокожим генеральным прокурором Калифорнии. Эту должность она занимала с 2011 по 2017 год.

В августе 2014 Камала вышла замуж за адвоката Дугласа Емхоффа (на фото супруг ее обнимает). Для него это второй брак; прием есть двое детей от первой жены. Семья, мягко говоря, не бедная: по данным Forbes в их активе 5,8 миллионов долларов.

В Демократической партии США говорят, что "вся жизнь Камалы Харрис вдохновляет многих американок, доказывая им, что понятие "американская мечта" не вымысел и доступен всем". 

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