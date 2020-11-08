Мир Азербайджан заявил о мощных ударах по позициям Армении: много погибших, разбита техника

2020-11-08 11:30 309

В Нагорном Карабахе, где, несмотря на заключенное между Азербайджаном и Арменией перемирие, продолжаются боевые действия, в субботу, 7 ноября, азербайджанские войска нанесли мощный удар по позициям Армении, в результате которого была уничтожена боевая техника и другие военные цели.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Азербайдана.

В оборонном ведомстве страны заявили, что мощные удары по противнику были нанесены в ответ на артиллерийские обстрелы подразделениями вооруженных сил Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов, вследствие которых были погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура.

"В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами", - сообщает азербайджанская сторона конфликта.

Армения на данное заявление пока не отреагировала.

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