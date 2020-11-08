Спорт Сборные Украины и Польши сыграют 11 ноября при пустых трибунах

2020-11-08 12:30 225

 

Контрольный матч между сборными Польши и Украины 11 ноября пройдет в Хожуве на Силезском стадионе при пустых трибунах. Такое решение приняли польские власти из-за ухудшающейся ситуации с эпидемией коронавирусной болезни.

Об этом в субботу, 7 ноября, информирует Украинская ассоциация футбола.

"Матч между сборными Польши и Украины пройдет при пустых трибунах", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом месяце подопечные Андрея Шевченко сыграют в трех поединках: против сборных Польши (11 ноября), Германии (в Лиге наций, 14 ноября) и Швейцарии (в том же турнире, 17 ноября).

Стоит отметить, что сборная Украины переживает кадровый голод на фоне массового заражения коронавирусом игроков киевского "Динамо".

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