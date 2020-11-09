Коронавирус У Зеленского обнаружили коронавирус

2020-11-09 18:00 51

Глава Офиса президента также заболел COVID-19

У президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба.

Сообщается, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Также в пресс-службе сообщили, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и работники сотрудники ОП сдают ПЦР-тесты на постоянной основе – у заместителя главы ОП Юлии Ковалив тест на коронавирус отрицательный.

Ермак в Facebook сообщил, что у него также обнаружили COVID-19 – он чувствует себя нормально.

Сам Зеленский в своем Facebook отметил, что его температура поднялась до 37,5℃.

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