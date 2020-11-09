Коронавирус Иммунитет защищает три месяца: эпидемиолог разъяснила, сколько еще в Украине будет "жить" COVID-19

2020-11-09 19:30 27

Коллективный иммунитет не спасет от коронавируса - организм может быть устойчив к вирусу не более трех месяцев.

В Украине число инфицированных достигло 469 018 случаев. Количество больных в мире превысило 50 миллионов, но и это еще не конец. До тех пор, пока весь мир страдает от болезни, ни одна страна, в том числе и наша, не сможет "выздороветь".

Об этом в комментарии редакции APnews рассказала экс-заместитель главного санитарного врача, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как объяснила нам врач, за счет того, что люди передвигаются между странами, вирус будет "жить".

"Это ситуация во всем мире. Не может в одной стране (будет это Украина или любая другая страна) ситуация кардинально измениться, если в других странах идет активное распространение коронавируса. Несмотря на то, что многие страны ввели локдауны, люди разных стран между собой общаются, контактируют, передвигаются", - отметила Мухарская.

По ее словам, спасение ситуации с помощью коллективного иммунитета можно уже исключать, потому что, как показали исследования, иммунитет к коронавирусу может быть устойчивым максимум три месяца. Коллективный иммунитет может появиться только в результате массовой вакцинации.

"В Украине нет коллективного иммунитета. Есть только индивидуальный у тех людей, кто переболели. Будет ли мощный коллективный иммунитет - сегодня сказать трудно, потому что у нас есть всего 8 месяцев наблюдения за людьми, которые переболели. На сегодня, как отмечают ученые, иммунитет к коронавирусу держится в течение 3 месяцев. Для того, чтобы появился коллективный иммунитет, он должен быть устойчив, он должен держаться несколько лет. Если будет изготовлена ​​вакцина и одновременно большое количество людей сделают прививку, тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете и изучать этот вопрос.

Также зависит от физиологических свойств вируса. Пока мы видели, что он агрессивен и набирает силу. И это потому, что у него есть ниша для его распространения.

То есть, есть большое количество людей, которые не защищены. Как будет себя вести вирус через год, два, три - трудно говорить. Подобный вирус, который циркулировал 11 лет назад, просто ушел в никуда", - отметила эпидемиолог.

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