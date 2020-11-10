Коронавирус Психологический антирекорд по Covid-19 в Украине - более 10 тыс новых случаев

2020-11-10 09:38 45

В Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случая инфицирования коронавирусом.

Больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве - 747,  Житомирской области - 646,  Киевской области- 628, Одесской области- 608, Запорожской области - 588.

Как сообщает Минздрав в Telegram, за время пандемии в Украине подтверждено 479 197 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели 214 657 человек (+5514 за сутки).

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 8756 человек.

Количество и динамира заражения COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая область - 12765 (+190)
  • Волынская - 16821 (+385)
  • Днепропетровск - 18324 (+359)
  • Донецк - 14578 (+388)
  • Житомирская - 19616 (+646)
  • Закарпатская - 17620 (+428)
  • Запорожская - 14693 (+588)
  • Ивано-Франковск - 25054 (+560)
  • Киев - 45667 (+747)
  • Киевская - 21038 (+628)
  • Кировоградская - 3204 (+62)
  • Луганская - 4643 (+204)
  • Львовская - 34304 (+550)
  • Николаевская - 10787 (+228)
  • Одесская - 29336 (+608)
  • Полтавская - 12723 (+519)
  • Ровенская - 22622 (+482)
  • Сумская - 15297 (+434)
  • Тернопольская - 22389 (+173)
  • Харьковская - 44466 (+536)
  • Херсонская - 5833 (+275)
  • Хмельницкая - 20328 (+489)
  • Черкасская - 10919 (+196)
  • Черновицкая - 25835 (+424)
  • Черниговская - 10335 (+171)

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