Коронавирус Психологический антирекорд по Covid-19 в Украине - более 10 тыс новых случаев

2020-11-10 09:38 45

В Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случая инфицирования коронавирусом.

Больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве - 747, Житомирской области - 646, Киевской области- 628, Одесской области- 608, Запорожской области - 588.

Как сообщает Минздрав в Telegram, за время пандемии в Украине подтверждено 479 197 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели 214 657 человек (+5514 за сутки).

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 8756 человек.

Количество и динамира заражения COVID-19 по областям Украины:

Винницкая область - 12765 (+190)

Волынская - 16821 (+385)

Днепропетровск - 18324 (+359)

Донецк - 14578 (+388)

Житомирская - 19616 (+646)

Закарпатская - 17620 (+428)

Запорожская - 14693 (+588)

Ивано-Франковск - 25054 (+560)

Киев - 45667 (+747)

Киевская - 21038 (+628)

Кировоградская - 3204 (+62)

Луганская - 4643 (+204)

Львовская - 34304 (+550)

Николаевская - 10787 (+228)

Одесская - 29336 (+608)

Полтавская - 12723 (+519)

Ровенская - 22622 (+482)

Сумская - 15297 (+434)

Тернопольская - 22389 (+173)

Харьковская - 44466 (+536)

Херсонская - 5833 (+275)

Хмельницкая - 20328 (+489)

Черкасская - 10919 (+196)

Черновицкая - 25835 (+424)

Черниговская - 10335 (+171)

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