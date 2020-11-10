Психологический антирекорд по Covid-19 в Украине - более 10 тыс новых случаев
2020-11-10 09:38 45
В Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случая инфицирования коронавирусом.
Больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве - 747, Житомирской области - 646, Киевской области- 628, Одесской области- 608, Запорожской области - 588.
Как сообщает Минздрав в Telegram, за время пандемии в Украине подтверждено 479 197 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели 214 657 человек (+5514 за сутки).
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 8756 человек.
Количество и динамира заражения COVID-19 по областям Украины:
- Винницкая область - 12765 (+190)
- Волынская - 16821 (+385)
- Днепропетровск - 18324 (+359)
- Донецк - 14578 (+388)
- Житомирская - 19616 (+646)
- Закарпатская - 17620 (+428)
- Запорожская - 14693 (+588)
- Ивано-Франковск - 25054 (+560)
- Киев - 45667 (+747)
- Киевская - 21038 (+628)
- Кировоградская - 3204 (+62)
- Луганская - 4643 (+204)
- Львовская - 34304 (+550)
- Николаевская - 10787 (+228)
- Одесская - 29336 (+608)
- Полтавская - 12723 (+519)
- Ровенская - 22622 (+482)
- Сумская - 15297 (+434)
- Тернопольская - 22389 (+173)
- Харьковская - 44466 (+536)
- Херсонская - 5833 (+275)
- Хмельницкая - 20328 (+489)
- Черкасская - 10919 (+196)
- Черновицкая - 25835 (+424)
- Черниговская - 10335 (+171)
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