Коронавирус Каждая вторая койка в больницах Украины отдана для больных коронавирусом

2020-11-11 08:39 51

Под размещение больных коронавирусом перепрофилируют 83 тысячи коек, что является половиной всего коечного фонда страны.

Как сообщил сегодня глава МОЗ страны Максим Степанов, это очень критическое количество, которое может быть выделено без ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями.

Министр напомнил, что в стране приостановлены плановые госпитализации, кроме тех, отсрочка которых угрожает жизни граждан. В частности, это госпитализации, связанные с родами, онкологическими заболеваниями...

Напомним, Минздрав настаивает на введении карантина "выходного дня" с целью уменьшения темпов распространения коронавирусной болезни. Данный вопрос Кабмин може рассмотреть уже завтра.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире