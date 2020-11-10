Мир Армения отдаст Азербайджану новые территории в Нагорном Карабахе: детальная карта

2020-11-10 17:00 249

 

До конца года Армения должна отдать Азербайджану территории, которые взяла под свой контроль в Нагорном Карабахе, где президенты двух стран подписали договор о прекращении военных действий.

Карту публикует Telegram-канал "Доклад разведки".

Армения обязуется вернуть до 15 ноября Азербайджану Кельбаджарский район, а до 20 ноября Агдамский район и территории, удерживаемые в Газахском районе Азербайджанской Республики.

До 1 декабря вернут Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу.

 

  • Синим цветом показаны территории, которые в настоящее время контролируются ВС Азербайджана.
  • Красным это те, которые должны перейти под контроль Азербайджана до декабря.
  • Зеленым цветом показаны районы размещения российских миротворцев.

Отметим, что согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертываются российские миротворцы, которые будут пребывать на позициях 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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