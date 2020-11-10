Коронавирус В ЕС озвучили три сценария возобновления полетов

2020-11-10 18:30 57

Сценарии зависят от доступности вакцины от коронавируса

Евроконтроль спрогнозировал, когда восстановится количество полетов в мире, назвав при этом три сценария.

Об этом говорится в обнародованном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) прогнозе на ближайшие пять лет.

Отмечается, что если даже исходить из самых оптимистических развитий событий, число полетов в мире вернется к уровню 2019-го только в 2024 году.

При этом существует еще один наиболее вероятный вариант развития событий, согласно которому, трафик в 2024 году восстановится на 92% от показателей 2019 года. Тем временем, худший вариант предполагает, что процент перелетов в 2024 году составит 75% от показателей прошлого года и не достигнет необходимого уровня до 2029 года.

В частности, Евроконтроль имеет три сценария выхода авиации по карантину и возобновления полетов, которые зависят от доступности вакцины от коронавирусной инфекции.

– если вакцина появится летом 2021 (или прекратится пандемия), авиаперелеты возобновят в 2024 году.

– если вакцину представят летом 2022 году, авиасообщение восстановится в 2026 году.

- если вакцина окажется неэффективной, перелеты возобновятся только до 2029 года.

Генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан заявила, что это катастрофическая картина для авиационной отрасли

«Это катастрофическая картина для авиационной отрасли, и она ясно показывает, почему для государств настолько важно принимать последовательные решения и меры по поддержке отрасли, пассажиры снова чувствовали себя в безопасности», - сказала она.

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