Коронавирус В Украине выявили несколько штаммов коронавируса

2020-11-10 20:00 39

Врач-пульманолог рассказала, как мутируют разные виды COVID-19 и о том, как сама дважды переболела коронавирусом.

В Украине на данный момент циркулируют несколько штаммов COVID-19 и они постоянно мутируют. Об этом заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук, сообщает во вторник, 10 ноября, Укринформ.

"Геном коронавируса содержит 30 тысяч нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным, какие-то мутации делают его нежизнеспособным и тому подобное", - рассказала она, добавив, что их количество нестабильно и они постоянно мутируют.

Врач отметила, что существует интерактивная карта, на которой в режиме онлайн показано распространение вариантов коронавируса.

Также Гук рассказала, что сама уже дважды переболела коронавирусом с разницей в четыре месяца. По ее предположению, второй раз она заразилась другим штаммом.

По ее словам, впервые она болела классически - с высокой температурой, сильной слабостью. Во второй раз значительно легче, поскольку перекрестный иммунитет "все-таки существует".

По словам Гук, при повторном заражении течение болезни может быть как в тяжелой форме, так и в легкой.

Напомним, весной в Исландии у пациента нашли сразу два штамма коронавируса. По мнению специалистов, это был первый известный случай двойного заражения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире