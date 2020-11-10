Сборная Польши сыграет против Украины вторым составом без своей главной звезды

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также ряд других футболистов сборной Польши не будут играть в контрольном матче с Украиной, который продет в среду, 11 ноября, при пустых трибунах.
Об этом со ссылкой на главного тренера поляков Ежи Бженчек сообщает "Футбол NEWS".
"Футболисты, которые выступали в еврокубках и проводят много матчей за свои клубы, будут отдыхать во встрече с Украиной. Это касается не только Роберта Левандовски", - сказал Бженчек.
Отметим, что на счету Левандовски 15 голов в 13 матчах за "Баварию" в нынешнем сезоне.
Напомним, матч между сборными Польши и Украины 11 ноября пройдет в Хожуве на Силезском стадионе. Этот матч будет транслировать телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:35.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире